رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن في زيارة رسمية

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًّا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تَعقدُ اجتماعاتها غدًا الإثنين بالعاصمة الأردنية عمَّان.

يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفدًا رسميًّا رفيع المستوى، يضم: المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على انتظام دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، برئاسة رئيسي الوزراء، كآلية فاعلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من المنتظر أن يتم التوقيع غدًا على عددٍ من الوثائق ومذكرات التفاهم فى مجالات مختلفة تتضمن الصحة والتدريب المهنى والتخطيط والإعلام والتأمينات والشئون الاجتماعية.