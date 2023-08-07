أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج وممثلي الجاليات في زيارة للعاصمة الإدارية

للاطلاع على الإنجازات في العاصمة الإدارية ..

نظم وفد كبير من اعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج زيارة الى العاصمة الإدارية، حيث تفقد اعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج المركز الثقافي الإسلامي ومسجد مصر الكبير وكاتدرائية ميلاد المسيح ، وحي المال والأعمال وحديقة الشعب ومقر الوزارات وعدد من الإحياء السكنية بالعاصمة الإدارية .



استقبل الوفد مجموعة من السادة المسئولين في العاصمة يتقدمهم العقيد هيثم عنان حيث تولى سيادته شرح كافة ما تم إنجازه في العاصمة خلال الفترة السابقه ، والتعرف ايضاً على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص.

وشارك في الزيارة رؤساء الجاليات واعضاء الاتحاد من جميع انحاء العالم تقريبا من انجلترا وايطاليا واسبانيا واوزباكستان وامريكا وسويسرا وموزمبيق والمانيا والكويت والسعودية والامارات واوكرانيا.

كما شارك في الزيارة رئيس الاتحاد م. اسماعيل احمد علي والامين العام علاء سليم وأعضاء مجلس الإدارة والفروع يتقدمهم م. مرفت خليل بريطانيا د. احمد ياقوت لبنان محمد ابو العيش السعودية محمد فريد عضو المجلس د.احمد شاكر نيجيريا .

جاء ذلك في اطار حرص الاتحاد العام للمصريين في الخارج على الاطلاع على المشروعات القومية الكبرى في العاصمة الإدارية .

IMG-20230807-WA0029

IMG-20230807-WA0028

IMG-20230807-WA0027

IMG-20230806-WA0050

IMG-20230806-WA0025

IMG-20230807-WA0030