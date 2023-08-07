الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

للاطلاع على الإنجازات في العاصمة الإدارية ..

أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج وممثلي الجاليات في زيارة للعاصمة الإدارية

زيارة الاتحاد العام
زيارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج

نظم وفد كبير من اعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج زيارة الى العاصمة الإدارية، حيث تفقد اعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج المركز الثقافي الإسلامي ومسجد مصر الكبير وكاتدرائية ميلاد المسيح ، وحي المال والأعمال وحديقة الشعب ومقر الوزارات وعدد من الإحياء السكنية بالعاصمة الإدارية .

استقبل الوفد مجموعة من السادة المسئولين في العاصمة يتقدمهم العقيد هيثم عنان حيث تولى سيادته شرح كافة ما تم إنجازه في العاصمة خلال الفترة السابقه ، والتعرف ايضاً على الفرص  الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص.

وشارك في الزيارة رؤساء الجاليات واعضاء الاتحاد من جميع انحاء العالم تقريبا من انجلترا وايطاليا واسبانيا واوزباكستان وامريكا وسويسرا وموزمبيق والمانيا والكويت والسعودية والامارات واوكرانيا.

كما شارك في الزيارة رئيس الاتحاد م. اسماعيل احمد علي والامين العام علاء سليم وأعضاء مجلس الإدارة والفروع يتقدمهم م. مرفت خليل بريطانيا د. احمد ياقوت لبنان محمد ابو العيش السعودية محمد فريد عضو المجلس د.احمد شاكر نيجيريا .

جاء ذلك في اطار حرص الاتحاد العام للمصريين في الخارج على الاطلاع على المشروعات القومية الكبرى في العاصمة الإدارية .

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