أسعار الدواجن اليوم الإثنين في المزرعة

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين في المزرعة تباينا في الاسعار على مستوى جميع أنواعها، وجاء اختلاف الاسعار بسبب الاضطراب الذي شهدته أسعار الاعلاف من انخفاض وارتفاع بشكل يومي، وسجلت أسعار الدواجن الساسو ثباتا لتباع بنحو 99 جنيهًا، لبنما سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 19 جنيهًا عمر يوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين في المزرعة وأسواق الدملة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في المزرعة

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 59 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

وجاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي ثابتة لتباع بنحو 94 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة

وبجانب اسعار الفراخ البيضاء اليوم، ترصد «أسواق للمعلومات» أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 19 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 6 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 16 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 13.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا.