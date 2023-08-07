انتظام الملاحة بقناة السويس واستمرار أعمال انتشال القاطرة (فهد)

قالت مصادر ملاحية مسؤولة بقناة السويس إن حركة الملاحة الدولية بقناة السويس منتظمة من الاتجاهين، فيما تواصل أجهزة الإنقاذ البحري أعمالها لانتشال القاطرة فهد من موقع الحادث بالكيلو ٥١ ترقيم قناة السويس بالقطاع الأوسط.

وأكدت المصادر أن إدارة التحركات تنفذ حاليا خطة لتنظيم حركة الملاحة بقافلتي الشمال والجنوب وترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما لا يعيق الملاحة دون توقف وإتمام عمليات الانقاذ .

وأضافت المصادر أنه تم الدفع بمضخات لتفريغ المياه وتخفيف حمولة القاطرة والتي تبين أنها ثابته على أحد جانبيها .وتواصل الرافعة "إنقاذ" عملها حاليا دون توقف لرفع القاطرة بعد الانتهاء من تثبيت الرباط إخلاء المجرى الملاحي للقناة، فيما يستمر فريق الإنقاذ البحري في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال الشد .

وكان الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد أن رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" عملية تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

ويؤكد أن المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

وشهدت قناة السويس ظهر السبت الماضي حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND مع القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح، مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها في الحال، وأسفر الحادث عن مصرع أحد أفراد الطاقم وإصابة ٦ آخرين.

ووقع الحادث خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم هونج كونج، .

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وتعد القاطرة فهد من اسطول قاطرات قناة السويس وساهمت في أعمال مصاحبة مئات السفن منذ دخولها الخدمة في قناة السويس في عام 1976.