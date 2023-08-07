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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بلتون القابضة تبدأ إجراءات الاستحواذ على كاش للتمويل متناهي الصغر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، حصولها على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر اليوم الإثنين، في ضوء توقيع الشركة مذكرة تفاهم بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وكانت بلتون القابضة أعلنت الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأس مال الشركة البالغة 5 مليارات سهم بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.49 مرة، وبلغت نسبة التخصيص 18.22%.

وبلغت نسبة تغطية المرحلة الأولى لزيادة رأس مال بلتون القابضة نحو 97.99%؛ إذ تم الاكتتاب في 4.899 مليار سهم خلال المرحلة الأولى للاكتتاب.

وحققت بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، خسائر بلغت 52.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 3.835 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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