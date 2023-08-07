"مسافر ليل" والصراع بين الخير والشر على خشبة السامر ضمن عروض القومي

"مسافر ليل" .. على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، أقيمت مساء أمس الأحد، فعاليات الليلة الثانية للعرض المسرحي "مسافر ليل" لنوادي مسرح الأنفوشي، ضمن مشاركات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعروض المهرجان القومى للمسرح المصرى في دورته ال16، "دورة عادل إمام".

روائع الكاتب صلاح عبد الصبور

"مسافر ليل" نص شعري مسرحي من روائع الكاتب صلاح عبد الصبور، تنفيذ إضاءة وإخراج أحمد علاء علي، ديكور لبنى الإمام، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، ملابس عبير عصام، تصميم دعايا محمد أيمن، وبطولة "أحمد إيهاب" في دور الراوي، "محمد خالد" في دور الراكب، "عمر الشرنوبي" في دور عامل التذاكر.

تتمحور أحداث العرض بشكل عبثي عن الصراع الأبدي بين الخير والشر، والظالم والمظلوم، المتمثل بين السلطة والشعب، وهل يمكن أن يتحقق العدل في يوم من الأيام.

عن العرض قال مخرجه أحمد علاء إن النص يتناول عدة أفكار فلسفية عن الظالم والمظلوم والقاهر والمقهور، والطغيان على مر العصور وعن طغاة التاريخ مثل هتلر وآخرين، وذلك من خلال شخصية الراكب الذي يمثل عامة الشعب وعامل التذاكر بشخصية الطاغي.

وعن ديكور العرض أضاف "علاء": استنادا للموضوع المكتوب بالنص كبطن الحوت الميت، تم تنفيذ الديكور بشكل تعبيري تجريدي لشكل الحوت الميت، وعبرنا من خلال الإضاءة عن الانتقالات الشعورية عند الحالات الموجودة، بحيث نقدم صورا كثيرة من نفس الديكورات الموجودة على خشبة المسرح.

أقيم العرض بحضور لجنة التحكيم ويترأسها الفنان أشرف عبد الغفور، وعضوية كل من المخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والفنان مجدي كامل، د. سحر الهلالي، والناقد جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

"مسافر ليل" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن نوادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وشهدت الأيام السابقة مشاركة قصور الثقافة بعروض "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، على مسرحي الغد والسامر، وتقدم في الفترة المقبل عرضي "يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، يومي 8 و 9 أغسطس، و"رضا" لقومية الإسماعيلية، يومي 11 و 12 أغسطس الجاري، على مسرح السامر بالعجوزة.