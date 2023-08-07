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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس البحوث الزراعية يلتقي أعضاء الهيئة البحثية بالمركز

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  بمجموعة من الباحثين الممثلين للهيئة البحثية بمختلف فئاتها من معاهد المحاصيل الحقلية والبساتين والقطن والسكرية والنخيل والأراضي والهندسة الزراعية ووقاية النباتات وامراض النباتات والمناخ الزراعي  في إطار سلسلة من الاجتماعات يقوم بها  مع الباحثين بالمركز بمختلف تخصاصتهم.

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ناقش  الموضوعات الملحة علي الساحة فيما يخص التحديات التي تواجهها دول العالم ومصر والمتعلقة بالأمن الغذائي وعلاقته بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الي جانب نقص امدادات المياه وندرتها وتأثيراتها علي الزراعة المصرية والتصحر وارتفاع ملوحة التربة ومياه خاصة في ظل الأزمات التي ظهرت علي الساحة الدولية بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب الاهلية السودانية والتي اكدت علي اهمية الزراعة ودورها في تحقيق الامن الغذائي الذي يمثل امن قومي وأمن اجتماعي.

وأكد سليمان علي دور مركز البحوث الزراعية كجهة علمية بحثية ارشادية وفنية في العمل علي حل هذه المشكلات من خلال الأبحاث التي يقوم بها باحثي المركز والتي يجب ان تكون موجهة بشكل رئيسي لتلك التحديات وغيرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري.
كما تطرق اللقاء لأهمية أن يقوم باحثي المركز  بالتقديم في جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية خاصة ان هناك الكثير من الأبحاث والمشاريع والنتائج الممتازة والتي تستحق المشاركة .

وأكد أنه علي ثقة أن باحثي المركز لديهم الامكانيات والكفاءة اللازمة للحصول على تلك الجوائز خاصة وان هناك تنوع في الجوائز المخصصة للزراعة وللزراعيين .
 

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