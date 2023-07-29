القومي للترجمة يطلق الدورة الثانية من جوائزه .. التقديم مستمر حتى 24 أغسطس



‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن إطلاق الدورة الثانية من جوائزه للترجمة.

وتأتي الجوائز كالتالي:

جائزة جابر عصفور للترجمة

‎أولًا: جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية(الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية) ويمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.



جائزة جمال حمدان للترجمة



‎ثانيًا: جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماعية وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا،الآثار، إدارة الأعمال). ويمنح الفائزمكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.



جائزة سميرة موسى للترجمة



‎ثالثًا: جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية(الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا).ويمنح الفائز مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.



جائزة ثروت عكاشة للترجمة



‎رابعًا: جائزة ثروت عكاشة للترجمة في مجال الفنون من اللغة العربية وإليها وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية (السينما، الموسيقي، الفنون التشكيلية، العمارة، الفنون الحركية والأدائية، دراسات عن الدراما).وتبلغ قيمتهامكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير. للأعمال المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ومكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير

للأعمال المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

جائزة الترجمة للشباب

‎خامسًا: جائزة الترجمة للشباب وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن أربعين سنة في مجالات متنوعة.و يمنح الفائز بالمركز الأول: مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري وشهادة تقدير المركز الثاني: مكافأة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ودرع تذكاري وشهادة تقدير أما الفائز بالمركز الثالث فيمنح مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير

‎وعن شروط التقدم للجوائز فهي أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية،أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية)،تكون الترجمة عن اللغة الأصلية ولم يسبق ترجمة العمل من قبل،أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2020 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه



الأوراق والوثائق المطلوبة



‎وعن الأوراق والوثائق المطلوبة فهي كالتالي: