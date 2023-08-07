الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظاهرة فلكية نادرة تُزين سماء مصر.. غدًا

اقتران القمر مع الثريا
اقتران القمر مع الثريا

تشهد سماء مصر والعالم غدًا الثلاثاء ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي" الثريا"، حيث يمكن مشاهدة الظواهر الفلكية في السواحل والصحاري والبراري والجبال والحقول، حيث لا يوجد هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الانسان على الارض. 

txt

الفلك: 4 ظواهر جوية تشهدها سماء مصر في شهر (فيديو)

اقتران القمر مع الثريا 

ويقترن القمر مع الحشد النجمي "الثريا"، وهو أآحد ألمع وأشهر الحشود النجميو المفتوحة في السماء الشمالية.
يقع نجم الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الارض.
يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.
يمكن رؤية هذا الاقتران في غضون الـ 12:50 صباحا بعد منتصف الليل  باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الظواهر الفلكية 


كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الليلية 


وأيضًا الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.
كما أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين 
 

مواد متعلقة

منها محاق صفر.. الظواهر الفلكية خلال أغسطس الجاري

الظواهر الفلكية المتبقية خلال يوليو

موعد عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك يكشف التفاصيل

البحث عن مصادر موجات الجاذبية.. أحدث مشروعات علماء الفلك

عاجل.. مركز الفلك الدولي: الجمعة أول أيام رمضان في بنغلاديش

عاجل.. مركز الفلك الدولي يعلن ثبوت رؤية الهلال وأن غدا أول رمضان