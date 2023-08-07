ظاهرة فلكية نادرة تُزين سماء مصر.. غدًا

تشهد سماء مصر والعالم غدًا الثلاثاء ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي" الثريا"، حيث يمكن مشاهدة الظواهر الفلكية في السواحل والصحاري والبراري والجبال والحقول، حيث لا يوجد هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الانسان على الارض.

اقتران القمر مع الثريا

ويقترن القمر مع الحشد النجمي "الثريا"، وهو أآحد ألمع وأشهر الحشود النجميو المفتوحة في السماء الشمالية.

يقع نجم الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الارض.

يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

يمكن رؤية هذا الاقتران في غضون الـ 12:50 صباحا بعد منتصف الليل باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الظواهر الفلكية



كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الليلية



وأيضًا الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

كما أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين

