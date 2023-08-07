الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فصل شاكر يطرح أغنية "بغيب بمزاجي" خلال ساعات

بوابة الوفد الإلكترونية

يطرح الفنان فضل شاكر، بعد ساعات  ثانى أغنيات ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي  "يوتيوب".


يشار إلى أن كان أطلق الفنان فضل شاكر أولى أغنيات ألبومه الجديد "بغيب بمزاجي"، ومن المقرر أن يتم إطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع.

 

ويءكر ان يتعاون الفنان فضل شاكر، بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأغنية "بغيب بمزاجي" حملت اسم الألبوم، تعاون فيها مع  الشاعر إيهاب عبدالعظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وإشراف عام إياد النقيب.

 

معلومات عن الفنان فضل شاكر

بدأ الفنان فضل شاكر، حياته الفنية مبكراً في عُمرِ 15 سنة، وذلك في الحفلات الصغيرة أدّى العديد من الأغاني الأصلية.

 صدر له 11 البوم غنائي و21 أغنية منفردة حتى أعلن اعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012، ولكنه عاد في عام 2018 لجمهوره من جديد 

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