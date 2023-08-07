القومية للأنفاق: وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على إستخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين .

اكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المتروالثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT ,الذي شهد طفرة ونمو متزايد في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الادارية الجديدة وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب والتي تتمثل في ( الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات - ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم إستخراجها من شبابيك التذاكر.

وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.





وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

المترو

وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT