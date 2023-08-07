رئيس صندوق المأذونين يكشف الشرط الأكثر ورودًا في عقود الزواج

كشف رئيس صندوق المأذونين، الشيخ إبراهيم سليم، عن الشرط الأكثر كتابة في عقود الزواج.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ إبراهيم سليم أن بعض السيدات توردن بعض الشروط في وثيقة الزواج، مثل عدم الزواج من ثانية، لافتا إلى أن مثل هذه الشروط لا يترتب عنها أي شيء، لأن الزوجة في هذه الحال لم تكمل الشرط، ولا تكتب الآثار المترتبة عن الزواج عليها من أخرى.

وأشار سليم إلى أن أكثر شرط يكتبه في الشروط الخاصة، هو وجود العصمة في يد الزوجة، موضحا أن هذا الشرط ليس جديدا، وكان يكتب في وثيقة الزواج القديمة، وبنسبة 95% ممن يكتبون هذا الشرط، تكون لديهم تجارب زوجية سابقة.

وبين رئيس صندوق المأذونين في مصر أن البعض يفهم إعطاء الزوجة العصمة بصورة غير صحيحة، مؤكدا أن إعطاء الزوجة العصمة لا ينفي حق الزوج في تطليق زوجته، فإعطاء العصمة عبارة عن توكيل للزوجة في تطليق نفسها عندما تريد.