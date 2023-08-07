موعد عودة خالد عبدالفتاح لتدريبات الأهلى بعد جراحة كسر الترقوة

تعرض خالد عبد الفتاح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى الإصابة خلال مشاركته في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المصري البورسعيدي، التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

إقرأ أيضًا..

ورصدت بوابة الوفد أخر تطورات الحالة الصحية لمدافع الأهلى، التى كشف عنها الدكتور أشرف محرم الطبيب المعالج الذى أجرى له الجراحه، قائلًا:" تم إجراء العملية الجراحية لخالد عبد الفتاح بنجاح، بعد إصابة كسر الترقوة التى تعرض إليها مؤخرا خلال مشاركته مع الأهلى".

خالد عبدالفتاح





وأكد فى تصريحاته ": أن مدافع الأهلي سيغيب عن التدريبات الجماعية مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مدة لا تقل عن شهرين ونصف أى سيعود للتدريبات نهاية شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى عدم التعرض لأى التحامات لتفادى تجدد الإصابة".



وحجز السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ولاعبيه بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقام النادي الأهلي بتوجيه الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

ويعد أبو عبلة أحد أبناء النادى الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة.