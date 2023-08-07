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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بديل أوروبي لـ على معلول في الأهلي

على معلول
على معلول

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي قد تلقي ترشيحات من وكلاء اللاعبين للتعاقد مع ظهير أيسر يلعب في أوروبا تمهيداً ليكون بديلاً للتونسي الدولي علي معلول في الفترة القادمة.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عرض بعض وكلاء اللاعبين على إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعب إفريقي من مواليد 2003 ويلعب في مركز الظهير الأيسر في دوري الدرجة الثانية في أحد الدول الأوروبية ليكون خليفة التونسي علي معلول في المستقبل".

وتابع فاروق:"لم يحسم السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من التعاقد مع اللاعب من عدمه حتى الأن.

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