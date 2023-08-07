علاء عبد العال يكشف حقيقة رحيل 22 لاعب من الجونة بعد التواجد فى الممتاز

قال علاء عبد العال المدير الفني الجديد لفريق الجونة، أنه يسعي للنجاح خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم بصمة كبيرة بسبب وجود إمكانيات للنادي وتحقيق طموح كبير.

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وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الجونة يملك الاستقرار والامكانيات المميزة ، وكان الجونة منذ أكثر من موسم فى الدورى الممتاز يملك إمكانيات رائعة ، ولكن للأسف لم يبقي الفريق فى الدورى ، لذلك نسعي للنجاح هذا الموسم.

وأضاف:" الآن بدأت فترة الإعداد مع فريق الجونة، والآن هناك استراتيجية جديدة فى ظل وجود الإمكانيات الموجودة حاليا علي الرغم أن هناك بعض التخفيض عن المواسم الماضية ، وذلك من أسباب إختيار علاء عبد العال كمدير فني من أجل أنى أعمل مع لاعبين على تطويرهم، وأنا سعيد بوجود الأساسيات مثل ستاد للنادي وسكن للاعبي الجونة والجهاز الفني.

وتابع:" الجولة سينافس علي مكانة مميزة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والآن الاختلاف بالنسبة لي أن لأول مرة اكون من بداية الموسم ، عكس المواسم الماضية سواء مع ايسترن كومباني أو الداخلية.

وأكمل:" هناك راحلين عن نادي الجونة بقرار مني لأن الاسماء الذي رحلت كانوا لاعبين علي سبيل الإعارة ، وهناك لاعبين بالطبع لا تلعب دوري ممتاز ولكن تستطيع أن تلعب دوري درجة ثانية.