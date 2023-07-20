الداخلية يوضح موقف علاء عبدالعال من التجديد

أوضح اللواء عثمان دسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، موقف علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق بشأن تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار دسوقي خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن علاء عبدالعال رحب بشكل مبدئي بفكرة التجديد موضحاً أن هناك جلسة عقب حسم مصير لقاء الأهلي في ثمن نهائي الكأس.

وأكد أن علاء عبدالعال له بعض المطالب وسيتم دراستها، موضحًا أن هناك محاولات لتجديد عقود بعض المعارين مثل رشيد أحمد وعبدالرحمن ثنائي سيراميكا كليوباترا.

وعن رحيل سمير فكري قائد الفريق، قال دسوقي: "الموسم لم ينته بعد، ومازلنا ننتظر حسم مصير مباراة الأهلي من أجل الحديث مع بعض اللاعبين للتجديد".

أكد اللواء عثمان دسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن فريقه يواجه أزمة حادة قبل لقاء الأهلي يوم 30 يوليو الجاري في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وقال دسوقي خلال تصريحات تليفزيونية إن المباراة تم تسكينها في توقيت صعب بعد فتح باب القيد للموسم الجديد وبالتالي هناك الكثير من اللاعبين المعارين سيرحلون عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن نفس الموقف تعرض له الجونة من قبل في بطولة الكأس وخسر الفريق بنتيجة 13-0 أمام الأهلي.

وأكد أن الداخلية أرسل خطابًا رسميًا للأهلي للمطالبة بتأجيل المباراة موضحًا أن الأهلي وافق رسميًا على تأجيل اللقاء وتم إرسال هذه الموافقة لمسؤولي اتحاد الكرة.

وأضاف: "الاتحاد مازال لم يحسم الأمر بشكل رسمي وننتظر موافقة الجبلاية".