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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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علي معلول يدرس الرحيل عن الأهلي ويعيش فى صراع نفسي (فيديو)

علي معلول
علي معلول

 قال الإعلامي تامر أمين، إن اللاعب التونسي علي معلول  يدرس الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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تقارير تونسية: علي معلول يقرر الرحيل عن الأهلي وحدد وجهته المقبلة

 وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار، مساء اليوم، أن هناك الكثير من التقارير التونسية تحدثت عن حصول اللاعب على عروض مغرية من الدوري السعودي.

 وتابعت: " بعض الجماهير بدأت في مشاركة صورة لعلي معلول يعبر من خلالها أنه يقترب من الرحيل، والبعض بدأ يترقب موقف اللاعب في الفترة الحالية، خصوصًا أنه أحد اللاعبين المؤثرين داخل صفوف المارد الأحمر.

 علي معلول لديه عروض كثيرة في الفترة الحالية:

 وكشف تامر أمين موقف اللاعب في الفترة الحالية، قائلًا: “علي معلول لديه عروض كثيرة في الفترة الحالية، واللاعب في صراع نفسي رهيب حتى الآن”.

 وأردف: "أنا بحب علي معلول جدًا، ومش متخيل أن علي معلول ممكن يسيب الأهلي، وعندي تخيل أن علي معلول اتولد في الأهلي وهيموت في الأهلي".

 ووجه تامر أمين رسالة للنجم التونسي علي معلول قائلًا: "لا ترحل عن النادي الأهلي، مش هتلاقي حد يحبك زي النادي الأهلي، ولو بتفكر في ختام مشوارك أفضل مكان ليك هو قلعة البطولات النادي الأهلي".

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