نيمار: الزمالك تعرض للظلم في لقاء الشباب السعودي وسنلعب من أجل الفوز على النصر

أوضح سيد عبدالله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يمثل الكرة المصرية في مباراة النصر السعودي غدا في البطولة العربية.

وتابع اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء قائلا: "سنخوض مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل إلى دور الثمانية للبطولة".

وأضاف سيد عبدالله "نيمار" قائلا: "تعرضنا للظلم في لقاء الشباب السعودي السابق، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الزمالك، ونقدم مباراة قوية".

وشدد اللاعب على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني يتحدث مع اللاعبين باستمرار ويحفزهم، وهم يتمنون أن يكونوا عند حسن ظن مدربهم في اللقاء.

وتابع سيد عبدالله "نيمار" قائلا:" لن نواجه لاعب واحد في لقاء النصر، وسنواجه فريق بالكامل، وفي مباراة الشباب لم نلعب ضد إيفر بانيجا فقط، ولكن خضنا المباراة ضد فريق بالكامل".

وأضاف قائلا :"كريستيانو رونالدو ليس فريق النصر، وسنواجه 11 لاعبا، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار، فالزمالك يضم لاعبين كبار ومميزين، ونسعى لإسعاد الجماهير".

وقال اللاعب: "محمود عبدالرازق "شيكابالا" يتحدث معنا لتحفيزنا كما نتحدث نحن مع بعض باستمرار".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.