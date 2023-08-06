وكيل صحة البحيرة يترأس فريقًا للمرور على مستشفى كفر الدوار العام

ترأس الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، فريقا للمرور على ةمستشفي كفر الدوار العام، رافقه الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، وفريقا من الطب العلاجى والطوارئ والرعاية الحرجة والتطوير والدعم الفني والرقابة الداخلية والمكتب الفني، ومكافحة العدوى والحضانات، والإدارة الهندسية ، والتفتيش الصيدلى وإدارة التمريض والتموين الطبي والتفتيش المالي والاداري.

وقام والفريق المرافق على مدار اليوم بالكامل ولمدة أكثر من ثمان (٨) ساعات ،بتفقد جميع أرجاء المستشفى، والمرور على كل أقسام المستشفى، حيث تم مناظرة جميع الأعمال التى تقوم بها المستشفى ، ومتابعة منظومة العمل بشكل مباشر ، حيث تم مناظرة خطوات تقديم الخدمة الطبية ، وتوافر جميع المستلزمات والأدوية ، والتأكد من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل للمريض، ومدى رضاء المريض عن الأداء والخدمة المقدمة له .

وخلال المرور على جميع الأقسام ، كلف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية وفريقها بالإقامة الدائمة فى المستشفى حتى الإنتهاء من رفع الأقسام الخدمية ذات الطبيعة الخاصة ودخولها منظومة العمل للإرتقاء بالمستشفى فى الخدمة الثانوية كأعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة، والتى مزمع على هامش رفع الكفاءة بأن يكون هناك نواه لفتح قسم متميز للأمراض النفسية والعصبية بوحدات رسم العصب ورسم المخ والعضلات .

وتعمل مديرية الصحة على رفع كفاءة قسم الأنف والأذن بحيث يكون هناك قسم متميز عمله الأساسي هو العمليات الجراحية ذات المهارة الشديدة كعمليات الأنف والأذن، وكذلك الإرتقاء بمؤشرات الأداء فى قسم الحروق لوصولها لأعلى مستوى ، بحيث يكون المكان الأساسي للحالات الصعبة .

وعلى هامش الموضوع قدم شكر خاص للدكتور أحمد محروس رئيس قسم الحروق ، لتميزه فى الأداء ، كما قدم الشكر لرئيس قسم النفسية والعصبية على أدائه المتميز ومتابعته الدقيقة للعمل بوحدة اذابة الجلطات الدماغية ، وحصولها على مستوى متميز ، وكذلك رفع كفاءة قسم الرمد بما بتماشي مع معايير الجودة ومعايير اداء المستشفى .

ووجه مدير المستشفى بتكليف رئيس قسم للأطفال ذات مهارة خاصة لإدارة القسم ، ووحداته التخصصية والعمل على الإلتزام بالبروتوكولات العلمية المتفق عليها عالميا ، والتى من خلالها يتم عمل بروتوكولات علمية مبسطة من خلال المديرية ، لنشرها وتنفيذها بجميع أقسام الأطفال .

كما قام بتكليف مدير ادارة التمريض بالمديرية بعمل خطة تصحيحية شاملة ، تنتهي خلال اسبوع ، لرفع الكفاءة التمريضية على مستوى المستشفى .