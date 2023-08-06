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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بانيجا يقود الشباب أمام الوحدة بالبطولة العربية

الشباب السعودي
الشباب السعودي

أعلن الجهاز الفني للشباب السعودي، عن تشكيل الفريق أمام الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي يشهدها ستاد الملك فهد الرياضي.

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 صعد الشباب للدور ربع النهائي بعدم تصدرمجموعته برصيد 7 نقاط، والتي كانت تضم النصر والزمالك والاتحاد المنستيري.

بينما تأهل الوحدة كوصيف مجموعته، والتي كانت تضم كل من: الرجاء وشباب بلوزداد والكويت الكويتي.

تشكيل الشباب أمام الوحدة الإماراتي:

تشكيل الشباب أمام الوحدة

كيم سيونج جيو، فواز الصقور، اياغو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين القحطاني، جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، حسين الصبياني، ايفر بانيغا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري".

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من:

" فواز القرني، محمد العبسي، محمد حربوش، خالد عسيري، نادر الشراري، تركي العمار، محمد اليامي، عبدالإله الشمري، ماجد كنبة، عبدالله معتوق، أحمد عبده، سعيد المولد".

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