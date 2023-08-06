الفوتوغرافي سيف الخاطري يحصد جائزة مصور الطبيعة العالمية لعام 2023

حصد المصور سيف الخاطري على الجائزة الشرفية في مجال التصوير الفوتوغرافي في مسابقة مصور الطبيعة العالمية لعام 2021. حيث حازت صورت الأمواج الرمالية على هذا الإنجاز الكبير من بين 22 ألف صورة من مختلف دول العالم ويشير الخاطري إلى أن صورته الأمواج الرمالية تم التقاطها في صحراء الربع الخالي في سلطنة عمان.

وفي هذا الصدد أشار الخاطري بالدعم الكبير الذي يحظى به من قبل إدارة بنك الخليج الدولي برئاسة السيد عبدالعزيز الحليسي المدير التنفيذي للبنك ويضيف بأن هذا الدعم هو الدافع الحقيقي لحصول هذا الإنجاز.

وتعد مسابقة مصور الطيور لعام 2021 واحد من المسابقات العالمية الكبيرة ويحرص المصورين العالمين المشاركة فيها سنويا لما لها من أهمية في المساهمة والحفاظ كبيرة على البيئة ودعم البرامج والمشاريع البيئية العالمية.

وفي هذا الصدد جدد سيف الخاطري شكره إلى السيد عبدالعزيز الحليسي والسيد مشاري العتيبي لدعمهم اللا محدود لمواهب البنك وإلى قسم العلاقات العامة أيضاً.

ويعد سيف الخاطري واحد من المهتمين بالطبيعة والحياة الفطرية في مملكة العربية السعودية وقد نال جوائز عديدة في هذا المجال كما أنتج الخاطري أفلام وثائقية في مجال البيئة وكان آخر انتاجاته فلم القصب الأسود برعاية بنك الخليج الدولي أيضا و الذي سلط الضوء فيه على غراب البحر السقطري والتي تعد مملكة البحرين وجزر حوار بالتحديد أكبر مستعمرة له في الشرق الأوسط كما ان العمران هو أول من أكتشف أماكن أخرى لتكاثر هذا الطائر المهدد بالانقراض والموضوع على القائمة الحمراء العالمية.