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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية عن "أساسيات التغذية في المزارع السمكية"

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم مركز البحوث الزراعية ممثلًا في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية دورة تدريبية بعنوان "أساسيات التغذية في المزارع السمكية" في الفترة من ٦ أغسطس إلى ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ والتي تهدف إلى تعريف وتوعية المهتمين بقطاع الثروة السمكية على طرق إدارة التغذية وعدم إهدار الأعلاف والبحث عن بدائل علفية متاحة محليًا.

 جدير بالذكر أن الاستزراع السمكي أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني وتحقيق الاكتفاء. 

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أكد الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى الوعي والتعريف بالتقنيات الحديثة وكذلك التدريب على أسس الاستزراع السمكي الصحيحة.


أهم المدخلات في مشروع الاستزراع السمكي


وسيتم خلال هذه الدورة استعراض ومناقشة الكثير من الموضوعات المهمة ذات الصلة بقطاع   تغذيه الأسماك والذي يعد إحدى أهم المدخلات في مشروع الاستزراع السمكي كما تسلط الضوء على الاحتياجات الغذائية للأسماك والتى تختلف من نوع لآخر وضرورة الاهتمام بالتصنيع على أسس علمية تمنع أي فقد للقيمة الغذائية للأعلاف. 


وسوف يحاضر في هذه الدورة نخبة من رواد القطاع الخاص في تصنيع الأعلاف وتفقد المتدربين  الأحواض السمكية الإنتاجية لشرح طرق الاستزراع السمكى المختلفة ومشاهدة الأسماك المستزرعة على الطبيعة وزيارة مفرخات البلطى كما سيقوم المتدربين بجولة تعليمية بالمعمل والأحواض البحثية والمفرخ الصناعى. 

 

البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية عن "اساسيات التغذية في المزارع السمكية"