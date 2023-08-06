كندا تعلق المساعدات المباشرة لحكومة النيجر عقب الانقلاب العسكري

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، إيقاف تقديم المساعدة المالية لحكومة النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية- في بيان- أن الانقلاب يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية والاستقرار في المنطقة، مضيفة أن الحكومة علّقت كل التمويل المباشر لحكومة النيجر، لكن المساعدات الأخرى للفئات الضعيفة ستستمر.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي- في البيان-" إن كندا تدعم جهود الوساطة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة باسم "إيكواس"، ويجب إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا على الفور".

وأشارت "الخارجية الكندية" إلى أن اتفاق التنمية الثنائية الموقعة مع النيجر في عام 2020 كان من المتوقع أن يصل إلى ميزانية سنوية قدرها 10 ملايين دولار سنويا بحلول عام 2026.

ويواجه قادة المجلس العسكري اليوم مهلة نهائية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة باسم "إيكواس"، لإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه، أو مواجهة تدخل أجنبي محتمل.