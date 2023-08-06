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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة وإصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في واشنطن

شرطة واشنطن
شرطة واشنطن

 

قالت شرطة ولاية واشنطن الأمريكية، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم ونقل اثنان إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار في جنوب شرق العاصمة الأمريكية.

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وصرحت باميلا سميث القائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة بالإنابة، في مؤتمر صحفي نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الضباط عثروا على رجلين وامرأة، وجميعهم أعلن عن وفاتهم في مكان الحادث، وإن رجلين نُقلا إلى المستشفى.

 

وأضافت "هذا النوع من العنف المسلح غير مقبول، هذه ليست منطقة حرب، نريد أن يشعر سكاننا بالأمان.

 

وقالت سميث التي تم تعيينها رئيسة لشرطة العاصمة الشهر الماضي، إن الشرطة لا تزال تحقق في سبب إطلاق النار.

 

وأضافت: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، يجب أن يتوقف عنف السلاح، إنه أمر محبط للغاية. نحن نعلم أن شخصًا ما في المجتمع يعرف ما يحدث. يرجى التواصل معنا وتزويدنا بأي معلومات نستطيع أن نضمن أن مواطنينا المقيمين لدينا بأمان في مجتمعاتهم.

 

وفقًا لبيانات الجريمة في العاصمة الأمريكية، شهدت المنطقة أكثر من 150 جريمة قتل حتى الآن هذا العام.

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