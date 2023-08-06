مصيلحي : مايحدث على الساحة الكروية سيسطر نهاية الاندية الشعبية

أعرب محمد مصيلحي عن استيائه الشديد لما يدور حاليا على الساحة الكروية واصفا اياه بأنه تدمير للأندية الشعبية مؤكد ان استمرار السياسة الحالية سيؤدي في النهاية الى انتهاء تلك الاندية .

وقال محمد مصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندر لتقديم الجهاز الفن الجديد بقيادة طارق العشري ان الوضع الحالي داخل نادي الاتحاد السكندر كان لا يشجع عل الاستمرار وانه عندما عدل عن تقديم استقالته كان هذا امام وعود من الدكتور اشرف صبحي و عدد من المسؤولين بالاستجابة لعدد من مطالب إدارة الاتحاد السكندري لكن هذا لم يحدث حتى الان .

وكشف مصيلحي عن استيائه من الموقف الاعلامي من ناديه ولاعبي فريق الاتحاد السكندري ضاربا المثل بكريستوفر مابولو مهاجم الفريق وهداف الدوري مؤكدا انه لو كان في نادي اخر لما توقف الاعلام عن التغني به لكن لانه في نادي الاتحاد السكندري لم نجد وسيلة اعلامية واحدة تشيد بالاعب .

واكد مصيلحي على ثقته التامة في قدرات طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على قيادة الفريق في الموسم المقبل موضحا ان مجلس الإدارة يحاول تقديم كل ما يمل لانجاحه في مهمته.

وكشف مصيلحي عن مفاجأة بأن اختيار العشري الى جانب كونه اختيار مجلس الإدارة الا انه ايضا كان اختيار المدير الفني السابق زوران لخلافته في تدريب الفريق