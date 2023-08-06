إعلان الطوارئ في النمسا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

رفعت أجهزة الأمن والإنقاذ في النمسا التأهب والطوارىء لمواجهة خطر الفيضانات في جنوب البلاد.

الفيضانات في النمسا

وصرحت وزارة الداخلية النمساوية - في بيانها،اليوم الأحد - "إن هناك قلقا من الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات المتزايدة في ولايات في ستيريا وكارينثيا وجنوب بورغنلاند"، موضحة أنه في ولاية كارينثيا أدى تدفق المياه والمنحدرات الرطبة والمنزلقة باستمرار إلى نشر فرق إطفاء جديدة وعمليات إخلاء، حيث ارتفع منسوب النهر بشكل حاد.

وأضاف البيان أنه في كارينثيا مازالت خمس مقاطعات من أصل 10 متضررة من الفيضانات، كما تم إجلاء 20 أسرة تضم حوالي 50 شخصا بسبب الانهيار الأرضي المرعب، لافتا إلى أن مخاطر الانهيارات الأرضية مرتفعة حيث لا يزال مستوى المياه في بحيرة جروسيلدورفر مرتفعا جدا.

ومن جانب أخر أنقذ الأمن 23 شخصا من المصطافين النمساويين من الفيضانات والأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة التي ضربت دولة سلوفينيا المجاورة، والتي تواجه أيضا خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.