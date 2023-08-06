أحمد سعد يُغضب الشعب الخليجي بتصرف صادم: محتار تكون راجل ولا ست (شاهد)

أثار الفنان أحمد سعد غضب الشعب الخليجي بعد تداول لقطات من كليب أحدث أغانيه "هلا بيك يا مدلع"، وهو يرتدي الزي الخليجي، للمرة الأولى، وتزين بمجموعة من السلاسل والإكسسوارات الذهبية اللافتة.

أحمد سعد يثير غضب الشعب الخليجي:

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء الفنان أحمد سعد لمجموعة من السلاسل والإكسسوارات الضخمة على العباءة الخليجية، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للشعب الخليجي وعاداته وتقاليده، مشيرين إلى أن رجال الخليج لا يتزينون بأي إكسسوارات، حينما يعتمدون الزي الرسمي في إطلالاتهم، في حين شبهه البعض الآخر بالنساء.

أحمد سعد بالزي الخليجي من كليب “هلا بيك يا مدلع”

كانت أبرز تعليقات الجمهور: "ومن امتى الخليجي بيلبس كمية السلاسل دي.. ما ينلبس سلاسل على الثوب الرسمي مين ضاحك عليك بهالكارثة اللي مسويها في نفسك.. الخليج ما يلبسون السلاسل على الثوب الرسمي.. شكلك راح تعمل ضجة ثانية بعد ويجي التركي يحرمك تدخل السعودية وتحرم تتشبه بالنساء.. انت محتار ان تكون رجل او تكون ست اعمل عملية تحويل وخلصنا".

تعليقات الجمهور على ظهور أحمد سعد بالزي الخليجي

تعليقات الجمهور على ظهور أحمد سعد بالزي الخليجي

تعليقات الجمهور على ظهور أحمد سعد بالزي الخليجي

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره البرومو الدعائي لكليب أغنيته الأخيرة "هلا بيك يا مدلع"، الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأرفقه بتعليق: “هلا بيك يا مدلع” خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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أحمد سعد من كليب هلا بيك يا مدلع

اعتمد الفنان أحمد سعد خلال الكليب مجموعة من الإطلالات المختلفة، أبرزها الزي الخليجي الذي يعتمده لأول مرة، بالإضافة إلى ظهوره بأكثر من لوك شبابي "تريندي" كعادته.

على صعيد آخر، كان المطرب أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً بموسم الجيمرز في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأشعل الحفل بباقة مميزة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

أحمد سعد في آخر حفلاته

آخر أعمال أحمد سعد:

كانت آخر أعمال أحمد سعد الفنية، كليب أغنية "يا ليالي" التي قدمها على طريقة الديو لأول مرة مع النجمة روبي، والتي حققت نجاحاً ضخمًا وحصدت مشاهدات مرتفعة عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى أغنية "اختياراتي" ضمن فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، والتي كسرت حاجز الـ 35 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي والفيديو كليب من إخراج أحمد عبدالوهاب.