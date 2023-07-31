أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي يفتتحون فعاليات "موسم الكويت" 22 سبتمبر

تنطلق أولى حفلات “موسم الكويت” يوم 22 سبتمبر بأمسية غنائية استثنائية تجمع النجوم رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي في قاعة " آرينا كويت " من تنظيم وإنتاج شركة باشا غروب ضمن سلسلة حفلات سوف يتم الإعلان عنها تباعا.

المنتج حسين موسى

وفي هذا الصدد، كشف المنتج حسين موسى، رئيس مجلس إدارة"باشا غروب" عن انطلاق فعاليات "موسم الكويت" والذي يضم 6 حفلات غنائية ضخمة فضلا عن فعاليات ترفيهية مختلفة تقام على مدار 4 أشهر.

أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي

وتابع موسى: " الكويت سباقة ورائدة في مجال صناعة الترفيه منذ مهرجان فبراير الكويت ومرورا بالفعاليات المشابهة لنطلق أخيرا" موسم الكويت" ، والكويت تستحق أن تكون قبلة للترفيه والفن في الخليج والوطن العربي ونراهن على الموسم الجديد الذي يتضمن العشرات من الفعاليات والأنشطة التي سيتم الكشف عنها تباعا".

ولفت موسى الى حماس نجوم الخليج والوطن العربي للقاء الجمهور الكويتي.

رامي صبري

وأضاف : "رامي صبري يرتبط بعلاقة وطيدة مع الجمهور الكويتي ويحظى بترحاب شديد، الأمر نفسه ينطبق على أحمد سعد المتألق وبدر الشعيبي الموهوب لكل منهما حضور طاغي في المشهد الفني على مستوى الوطن العربي ودائما ما تحظى حفلاتهم بزخم جماهيري كبير واتطلع لترك بصمة هامة الفترة المقبلة من خلال موسم الكويت".

طرح تذاكر حفل موسم الكويت

واختتم: "من المقرر أن يتم طرح التذاكر نهاية الأسبوع الجاري على موقع آرينا الكويت".