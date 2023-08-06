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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية البحريني وأمين عام "التعاون الخليجي" يبحثان مجالات العمل المشترك

عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني

 

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي، الذي يزور البحرين حاليا، مجالات العمل الخليجي المشترك وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يحقق الترابط والتكامل ووحدة الصف الخليجي ويعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

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كما استعراض الجانبان، الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير أداء منظومة العمل الخليجي المشترك وإنجاز المهام والمسئوليات الموكلة إليها، وتنمية وتطوير التعاون المشترك مع الدول والتكتلات العالمية لتعزيز مكانة مجلس التعاون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

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