السيسي يودع ملك البحرين لدى مغادرته مدينة العلمين

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين، حمد بن عيسى، لدى مغادرته مدينة العلمين، اليوم الأحد، وفق نبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل بمدينة العلمين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، أمس السبت.

أهم الملفات التي ناقشها السيسي وملك البحرين:

وتناول الزعيمان السيسي وبن عيسى العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

واستعرض الزعيمان السيسي وبن عيسى، خلال لقائهم الأخوي عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيًا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏