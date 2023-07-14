الجمعة 14 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البحرين تعرب عن دعمها وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان في مصر

علم دولة البحرين
علم دولة البحرين

 

أعربت وزارة الخارجية عن دعم مملكة البحرين وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، في دعوتها للأطراف المتحاربة في جمهورية السودان الشقيقة إلى الالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وحماية الأرواح والممتلكات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. 

وعبّرت الوزارة عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في احتضان قمة دول جوار السودان بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، باعتبارها خطوة مهمة في سياق المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة الراهنة، من خلال مشاركة الأطراف السودانية كافة في حوار وطني جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، واستكمال المسار الديمقراطي.

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