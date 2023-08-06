الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة تصدر قرارًا بتطبيق نظام العمل online يوم الأحد

وزيرة البيئة- ياسيمن
وزيرة البيئة- ياسيمن فؤاد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٣ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١ ولصالح العمل ومقتضياته اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٦ وحتى ٢٠٢٣/٩/٣٠، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بكل القطاعات والإدارات بالوزارة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤٩ بتاريخ  ٢٠٢٣/٧/٢٧.

 

ويستثني من هذا القرار عددًا من الإدارات نظرًا لطبيعة العمل الخاصة بهم وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والالتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتي من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

 

هذا ويتولى رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم المتابعة والإشراف والتأكد من قيام العاملين تحت رئاستهم بتنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين للقيام بها بنظام (on line) تنفيذًا لهذا القرار.

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