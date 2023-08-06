فيلم أوبنهايمر Oppenheimer.. مشهد حميمي يُسيء لديانة شهيرة ويثير فتنة طائفية على تويتر
احتل فيلم أوبنهايمر Oppenheimer حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد الجدل الذي أثاره مشهد حميمي خلال أحداث الفيلم، وتسبب في غضب الجماعات التي تعتنق الديانة الهندوسية في الهند.
فيلم أوبنهايمر Oppenheimer يثير الجدل مجددًا
تضمن المشهد اقتباسات من أحد الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية، الأمر الذي أغضب الجماعات الهندوسية واعتبروه بمثابة إهانة صريحة لديانتهم، مما دفع مسؤول حكمي رفيع المستوى أن يطلب من مخرج الفيلم كريستوفر نولان حذف المشهد.
وتضمنت رسالة المسؤول للمخرج كريستوفر نولان: "هذا اعتداء مباشر على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح، بل إنه يرقى إلى شن حرب على المجتمع الهندوسي .. لا يوجد منطق في تضمين هذا المشهد غير ضروري في حياة الفيزيائي أوبنهايمر".
هاشتاج #RespectHinduCulture يحتل تويتر بسبب مشهد حميمي
في الوقت نفسه، تصدر هاشتاج #RespectHinduCulture، منصة التغريدات المُصغرة "تويتر" في الهند، مناشدين المنظمات الهندوسية بحذف هذا المشهد المسيء بحسب وصفهم، كما طالبوا بضرورة الإعتذار للجاليات الهندوسية منعًا لحدوث فتنة طائفية.
وكان قد فوجيء المشاهدين أثناء عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، أن الشاشات تتحول للون الأسود لحظة عرض هذا المشهد، مما جعلهم يشعرون أنهم تعرضوا للخداع، لأن الفيلم لم يكن يحتوي في الواقع على أي مشاهد صريحة، في حين اشتكى آخرون من أن الفيلم كان يخضع لرقابة شديدة، وأن الشاشة تصبح سوداء أثناء مشاهد الجنس وأن المشاهد العارية تم حظرها.
فيلم أوبنهايمر Oppenheimer
فيلم أوبنهايمر Oppenheimer يدور حول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ويشارك في بطولته نخبة مميزة من نجوم هوليوود أبرزهم كيليان ميرفي، ومات دامون، وإيميلي بلانت، وفلورنس بيو، ورامي مالك، وجاري أولدمان وجاك كوايد، وهو من إخراج وتأليف كريستوفر نولان.
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