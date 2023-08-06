تفاصيل مصرع فتاة بمزلقان تابع لمركز دمنهور

استدعت نيابة مركز دمنهور حارس مزلقان قرية دسونس التابعة لمركز دمنهور كما أمرت سماع شهود واقع دهس قطار دمنهور اليوم لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما حيث أمرت النيابة معرفة سبب الوفاة وهل يوجد إهمال من قبل حارس المزلقان وما إذا كان المزلقان مغلق أو مفتوح أم أن الفتاة مرت دون الانتظار وكانت قد لفظت فتاة في تبلغ من العمر 14 عاما.

أنفاسها الأخيرة بعدما أن دهسها قطار خلال عبورها مزلقان بقرية دسونس تابع لمركز دمنهور، وجرى وضع الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف النيابة. داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق والعرض على مصلحة الطب الشرعي و كانت البداية عندما إشارة تلقتها الأجهزة الأمنية بالبحيرة من حارس مزلقان قرية دسونس التابعة لمركز دمنهور.

مفاده مصرع فتاة صدمها قطار بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة لفتاة تدعى "رهف مبروك" تبلغ من العمر 14 عاما على شريط القطار بمزلقان قرية دسونس أم دينار بدمنهور، وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات أن الفتاة صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان ولا يوجد شبهة جنائية وراء الحادث.