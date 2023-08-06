مصطفى ابو سريع : عمل مع محمد هنيدي كان حلم وتحقق (خاص)

قال الفنان مصطفى ابو سريع، إنه سعيد بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو"، لافتًا إلى أنه كان يتمنى العمل والمخرج الكبير سعيد حامد.

وأكد الفنان مصطفى أبو سريع، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن فيلم مرعي البريمو يعد التعاون الثاني له مع النجم محمد هنيدي بعد فيلم "يوم مالوش لازمة"، وأضاف أن العمل معه كان من أحلامه.

وتابع : "أنه يقدم شخصية أساسية في فيلم مرعي البريمو ويعد العمل تجربه مختلفة بالنسبة له ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وعن الجديد لديه قال : "أشارك ضيف شرف في فيلم بلوموندو للنجم حسن الرداد ومن المقرر عرضه قريبًا".

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

يذكر ان فيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود. كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة النجم محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب ١١ عامًا. حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة و عبدالباسط حمودة.