"صور وابعت" حملة للكهرباء من أجل شوارع آمنة

تحت عنوان "صور وابعت" أطلقت الشركة القابضة للكهرباء حملة عبر الصفحة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك لحماية الشوارع من أكشاك الكهرباء المكشوفة.

لو الكابل مش في مكانه صور وابعت عنوانه.. طالبت وزارة الكهرباء المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن كابلات الكهرباء المكشوفة وتوصيل الكهرباء للمنازل والمحال ومكانها تحت الأرض، مطالبة بالإبلاغ عن كابل الكهرباء في حالة رؤيته بأنه ليس في مكانه الأصلي وتصويره وإسال عنوانه للعمل على حل المشكلة وتفادي مخاطر الكابلات المكشوفة.

وحذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن أكشاك الكهرباء هي مصدر توزيع الكهرباء في المناطق والأحياء، لذا فهي تحتوي على تيار كهربي قوي قد تصل خطورته للموت إذا تعرض أي شخص للمسه، وفي بعض الأحيان يقوم البعض بالعبث في أكشاك الكهرباء وفتحها وتركها مفتوحة، وقد يؤدي ذلك لانقطاع الكهرباء وتلف الممتلكات.

ونشرت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية "بالفيسبوك" صورًا توضيحية لمعرفة المواطنين أن الأكشاك الكهربائية المكشوفة تسبب خطرًا على المرة وأصحاب المحالات لذلك إذا رأى الأشخاص مثل تلك الصور يستطيع الإبلاغ عنها عبر تصويرها لإنقاذ الوضع.

وكان عدد من المواطنين ناشدوا وزارة الكهرباء من صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة والتي تعد خطر يهدد حياة المواطنين في عدد من المناطق بالعردفة وفيصل والعبور ومحافظات البحر الأحمر، وكونها خطرًا جسيمًا ومصيدة للموت، خصوصًا مع سقوط الأمطار.

وحذرت الشركة القابضة في بيان آخر للمواطنين من زيادة خطر حدوث الماس الكهربائي أو حريق نتيجة عدم تحمل الأحمال الكهربائية في الصيف والاستخدام الزائد للأجهزة، مطالبة الانتباه إلى بعض علامات التحذيرية التي نشرتها.