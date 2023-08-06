برلمانى: زيارة وزير التجارة والصناعة لأنقرة حققت نجاحات كبيرة باعتراف الاعلام التركى

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الاهتمام الكبير من كبريات وسائل الاعلام التركية ووكالات الأنباء والمواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى بزيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه الزيارة والتى سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة على دعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين القاهرة وأنقرة.



وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بالاهتمام الكبير وغير المسبوق من كبريات الصحف التركية ونشرها على صدر صفحاتها لتقارير مطولة حول زيارة الوزير لأنقرة واللقاءات التي أجراها مع وزيري التجارة والصناعة والتكنولوجيا وكذا مع منظمات الأعمال وكبرى الشركات والبنوك التركية مؤكداً اهمية هذه الزيادة لجذب المزيد من الاستثمارات التركية الى مصر وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين.



وأعلن الدكتور محمد سليم ترحيبه التام بعودة العلاقات التجارية و الاقتصادية بين مصر وتركيا بالشكل المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خاصة أن تركيا تعتبر من اكبر المستثمرين في جمهورية مصر العربية فالاستثمارت التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1،2 مليار دولار مؤكداً الاهمية الكبيرة لزيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى دولة تركيا بدعوة من الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي باعتبارها أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.



وأشاد الدكتور محمد سليم باتفاق الوزيرين المصرى ونظيره التركى على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.



اضافة الى اتفاق الجانبين المصرى والتركي على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.



وأعلن الدكتور محمد سليم تأييده التام لما قرره الوزيران ببحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة وعقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري موجهاً التحية لجميع المسئولين الأتراك على حسن استقبالهم لوزير التجارة والصناعة المصرى ‫