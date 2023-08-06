ريال مدريد يُجهز خطة لضم " مبابي" الصيف الحالي

يجهز ريال مدريد الإسباني خطة للدخول لحل الأزمة القائمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه كيليان مبابي، من خلال التقدم بعرض لضم اللاعب هذا الصيف بدلا من الانتظار عام للحصول عليه دون مقابل.

وقبل أيام معدودة على انطلاق الدوري الفرنسي الذي يفتتحه سان جيرمان في مواجهة لوريان في 12 أغسطس، ما زال مبابي خارج حسابات النادي الباريسي الذي استبعده عن جولته الآسيوية بسبب رفضه تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025.

وتوقعات باستبعاد مبابي أيضاً عن تمارين الفريق الأول من أجل الضغط عليه بهدف تمديد عقده وعدم الرحيل الصيف المقبل كلاعب حر من دون مقابل.

و الرئيس القطري لسان جيرمان لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد مبابي من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.

وسيقدم ريال مدريد عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي بعد 15 أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من إقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جيرمان وإجباره على الموافقة من دون المغالاة في مطالبه المالية.

وإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جيرمان سلاح الاستبعاد للضغط عليه.

وكان الخليفي واضحاً عندما قال خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الإسباني لويس إنريكي في 5 يوليو، إنه يتعيّن على مبابي "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء.

وأوضح الخليفي أنه يريد بقاء مبابي لكن لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حر.

وقال: إذا لم يشأ مبابي تجديد العقد، فإن الباب مفتوح أمامه للرحيل بطبيعة الحال،الأمر سيان بالنسبة إلى جميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من النادي، حتى أنا.

وكتب سان جيرمان رسالة إلى لاعبه جاء فيها :لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك مطالبا اللاعب بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم.

وأضاف سان جيرمان في رسالته: هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك من النادي.

ونشر النجم البرازيلي لريال مدريد رودريجو الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مبابي بتغذية ما يُشاع عن أن النادي الملكي سيكون الوجهة المقبلة للهداف الفرنسي.