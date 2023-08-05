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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخليفي يتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة مبابي

مبابي
مبابي

أتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه النهائي بشأن نجمه كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي، بعد التصريحات التي ادلى بها اللاعب في وقت سابق، والتي ألمح فيها لوجود انقسام داخل الفريق.

وأضافت التقارير الصحفية الفرنسية، أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان أبلغ المقربين منه أن مبابي لن يعود لتشكيل الفريق مرة آخرى، وبالتالي أصبحت مسألة استمراره معدومة.

وتابعت التقارير، أن ريال مدريد بدأ في تجهيز عرضا رسميا لـ مبابي بعد 15 أغسطس الجاري، علما أن اللاعب الفرنسي لديه رغبة في الانتقال إلى صفوف النادي الملكي.

وأشارت التقارير، أن كيليان مبابي حلمه الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الذي يراه أنه مخرجه الوحيد بالنسبة له لمغادرة باريس سان جيرمان، بعد الخلافات مع مسؤولي النادي العاصمي.
 

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