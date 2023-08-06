طرح أغنية "نور الصبح" لـ سعد لمجرد (قريبًا")

يستعد المطرب سعد لمجرد، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل أسم"نور الصبح" والتي أنتهى من تصويرها الأيام الماضية، موضحًا أنه يتعاون فيها لأول مرة مع هانى محروس.

وروج هاني محروس، للأغنية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقال: أول تعاون مع صديقى وأخويا سعد لمجرد لافتًا إلى أن الأغنية سوف تطرح يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس.

على الجانب الآخراحتفل الفنان سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب.

ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرًا "من أول دقيقة".

كمااحتفل سعد لمجرد بحفل زفافه على غيثة العلاكي، سبتمبر الماضى ونشر عددا من الصور وعلق قائلًا: "شكرا للعائلة والأحباب فى المغرب العزيز ولكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء .

وأضاف: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم فى هذه المناسبة.. أمنيتى أن أصافح كل محب اينما وجد لأعبر لكم عن شكرى وعن امتنانى على الدعم الموصول".

وتابع:"جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة" كما هنأه عدد من نجوم الفن، لزواجه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، متمنين له السعادة في حياته الجديدة".

أغنية نور الصبح لسعد لمجرد

أغنية نور الصبح لسعد لمجرد