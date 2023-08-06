"حياة كريمة".. تسليم وحدات "سكن كريم" في أبومناع غرب بدشنا

سلمت الجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعض المنشآت التي تم تشييدها في عدد من قرى الوحدة المحلية لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بالإضافة إلى شن حملات نظافة ورفع المخلفات بمحيط تلك المشروعات.

مركز تنمية الأسرة والطفل

حيث تم الانتهاء من أعمال مركز تنمية الأسرة والطفل، التابع للوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، والذي يتكون من طابقين، الأرضي وبه حضانة، واستقبال، وصالة ألعاب، ومركز تخاطب، ومركز علاج طبيعي، ومرافق، أما الطابق الثاني يتكون من، معرض مفتوح، وورشة تدريب، وفصل محو الأمية، وعيادة تنظيم الأسرة، ومركز مودة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ قرابة 90% من أعمال الإنشاءات والتشييد بالوحدة الصحية بالقرية، والتي ستخدم قرابة 16 ألف نسمة، وتشمل على عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم وطفيليات، مكتب تثقيف صحي، سكن للطاقم الطبي.

وفي قرية الميات، أوضح حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية، أنه تم استلام عمارات "سكن كريم "، بعد الانتهاء من إنشائها بواقع، 4 عمارات بقرية الميات بأبومناع، بإجمالي 32 وحدة سكنية، تم تنفيذها على مساحة 4200 متر مربع، مكونة من 4 طوابق في كل طابق وحدتين سكنيتين على مساحة 90 مترًا.

وتابع رئيس القرية، أنه تم تنفيذ أعمال حملات النظافة ورفع المخلفات، ورش شارع الوحدة المحلية للقرية ومركز الخدمات، ومحيط مشروعات "حياة كريمة"، وفقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا.