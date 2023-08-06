الوحدة بقيادة موسيماني في مواجهة الشباب بربع نهائي البطولة العربية

يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة فريق الوحدة الإماراتي لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره الشباب السعودي، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك فهد في الطائف.

موعد مباراة الوحدة الإماراتي والشباب السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الوحدة الإماراتي والشباب السعودي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الوحدة الإماراتي والشباب السعودي عبر قناة ssc1، الناقل الحصري لحقوق بث مباريات كأس الملك سلمان.

مشوار الشباب السعودي والوحدة في دور المجموعات

تأهل فريق الوحدة الإماراتي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى دور ربع نهائي البطولة العربية، بعد أن أحتل وصافة المجموعة الرابعة عقب تحقيقه انتصارين على نادي شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، فيما تلقى خسارة واحده فقط على يد الرجاء المغربي في اللقاء الأخير.

بينما تأهل نادي الشباب السعودي إلى دور ربع نهائي البطولة العربية بعد أن احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة عقب تحقيق فوزين وتعادل، بعد أن انتصر على نادي الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك، بينما تعادل مع نادي النصر السعودي.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الوحدة الاماراتي

حارس المرمى: كيم جيو سيانج

في خط الدفاع: فواز الصقور – حسان تمبكتي – إياجو سانتوس – حسين الصبياني

وفي خط الوسط: جوستافو كويلار – رياض شراحيلي – إيفر بانيجا

وفي خط الهجوم: هتان باهبري – أحمد عبده – عبد الإله الشمري

تشكيل الوحدة المتوقع لمواجهة الشباب السعودي

حارس المرمى: محمد الشامسي

في خط الدفاع: خالد بطي – علاء الدين زوهر – لوكاس بيميتا – روبين كانيدو

وفي خط الوسط: ألان – عبد العزيز محمد – سالم السمحي – عبد الله كاظم -طحنون الزعابي

وفي خط الهجوم: فاكوندو كروسبزكي