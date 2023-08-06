ظهور شبيه تامر عاشور في حفله بمهرجان العلمين.. صور

أحيا النجم تامر عاشور، حفلا غنائياً ضخماً في مدينة العلمين الجديدة، مساء امس، السبت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وشاركته الحفل النجمة اللبنانية إليسا.

وظهر خلال الحفل شبيه النجم تامر عاشور، وتداول نشطاء السوشيال ميديا مجموعة صور له خلال تواجده مع الجمهور.

وقدم النجم تامر عاشور، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.