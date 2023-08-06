ضبط عامل شرع في إنهاء حياة نجلي عمومته بالمنشأة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عاملين زراعيين يقيمان بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابين برش خرطوش بالرأس والوجه تعدى عليهما نجل عمومتهما بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابتهما بسبب خلافات عائلية بينهم وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز المنشاه بوصول كلاً من :- "أحمد . ح . س . ا" 37 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالرأس والوجه ونجل عمه "أحمد . م . س . ا" 55 سنة عامل زراعي ومقيم بذات العنوان مصاباً برش خرطوش بالرأس .

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤالهما إتهما نجل عمومتهما "حسين . خ . ا . س" 30 سنة عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما بسلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات عائلية بينهم.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .