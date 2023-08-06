نائب محافظ البحيرة تتابع تطبيق قرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين من المنزل

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، والمديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة بالبدء فى متابعه تنفيذ كافه الأعمال المكلفه للموظفين من المنزل وإعداد تقارير مفصله عن كل مديرية ووحده محلية بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل ، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنه إعتبارا من اليوم الأحد الموافق السادس من أغسطس سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس 2023 فى كافه المصالح الحكومية والمبانى الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام الاون لاين ، وذلك ضمن إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء ، وفى إطار ما تقتضيه المصلحة العامة .

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن

وناشدت نائب محافظ البحيرة جميع مواطنى المحافظة بمساندة جهود الدولة فى ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو أماكن العمل.