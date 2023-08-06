الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023.. عقب حصول أصحاب المعاشات على قبض شهر أغسطس، يسعى الكثير إلى معرفة موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، حيث يستطيع أصحاب المعاشات البالغ عددهم قرابة الـ 11 مليون مواطن صرف المعاش بداية سبتمبر القادم.

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صرف معاش سبتمبر2023

ويمكن صرف معاش سبتمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، فضلاً عن جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ شركة فوري وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي بداية من أبريل الماضي والمقدرة بنسبة 15%.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وقد حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يوم 1 سبتمبر 2023، ليكون أول أيام صرف المعاشات، حيث تصرف معاشات الفئة الأولى التي تقل عن 1000 جنيه اليوم 1 و 2 سبتمبر.

صرف معاشات الفئة الثانية 

بينما يتم صرف معاشات الفئة الثانية التي تزيد عن 1000 وتقل عن قيمة 2000 جنيه، في يومي 3 و5 سبتمبر، أما أصحاب معاش أكثر من 2000 وأقل من 3000 جنيه، وصرف معاشاتهم في يومي 6 و7 سبتمبر.، وعن أصحاب المعاش أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، يتم الصرف في يومي 8 و9 سبتمبر.

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