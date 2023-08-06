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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة بمركز بدر أسفرت عن ضبط أحد شركات الأسمدة الزراعية؛ لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1400 شكارة سماد بإجمالي 35 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.