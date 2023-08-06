ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة بمركز بدر أسفرت عن ضبط أحد شركات الأسمدة الزراعية؛ لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1400 شكارة سماد بإجمالي 35 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.