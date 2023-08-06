طرح محال تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر للبيع في مزاد علني

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف النجار، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.