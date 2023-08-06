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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرح محال تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر للبيع في مزاد علني

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف النجار، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

 

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