«مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع شركة FLY EGYPT

شهد الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، والمحاسب أحمد الحلو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة Fly Egypt، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة Fly Egypt ويأتى هذا التوقيع فى إطار جهود الشركة نحو تعظيم العائد وتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

قام بتوقيع البروتوكول عمرو محمود رئيس قطاع الأسواق الحرة وياسر الرملى مساعد المدير التنفيذى للشئون التجارية لشركة Fly Egypt.

ومن جانبه صرح الدكتور سعد معبد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بأن هذا التعاون يهدف للاستفادة من خبرة الشركتين فى مجال البيع لتكون مصر للطيران للأسواق الحرة هى المورد الوحيد لمنتجات الأسواق الحرة للبيع على أسطول طائرات شركة Fly Egypt، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى تعظيم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما يتواكب مع توجيهات وزارة الطيران المدنى فى التوسع فى كافة الأنشطة التجارية وتحقيق نمو اقتصادى.