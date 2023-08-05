اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﺗﻄﻠﻖ أوﻟﻰ رﺣﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻰ

أقلعت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولى إلى العاصمة الهندية نيودلهى، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية مصر للطيران التى تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التى تصل إليها الشركة فى القارة الآسيوية والتى تعد من المناطق الأكثر نمواً فى حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران، صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد «زكريا» أنه فى ظل التزايد الملحوظ والمستمر فى حجم التبادل التجارى وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهى بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

وأضاف «زكريا» أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران فى القارة الآسيوية، وسوف تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر على مصر للطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، وبتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالى عدد رحلات مصر للطيران إلى الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباى و4 رحلات جوية إلى نيودلهى.